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В Северной Ирландии пройдут внеочередные выборы в парламент

В Северной Ирландии пройдут внеочередные выборы в парламент Различные политические силы в Северной Ирландии не смогли в установленный срок сформировать правительство, в связи с чем в ближайшие месяцы в регионе должны состояться внеочередные выборы в Ассамблею (местный парламент).
Другие страны
27 октября 2022 г. 18:47
В Северной Ирландии пройдут внеочередные выборы в парламент

Различные политические силы в Северной Ирландии не смогли в установленный срок сформировать правительство, в связи с чем в ближайшие месяцы в регионе должны состояться внеочередные выборы в Ассамблею (местный парламент).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция дебатов с участием депутатов велась в четверг на сайте законодательного органа.

К 28 октября победившая на майских выборах национал-республиканская партия "Шинн фейн", согласно Белфастскому соглашению 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами в Северной Ирландии, должна была создать коалиционное правительство с Демократической юнионистской партией (ДЮП). Однако для формирования кабмина сторонам необходимо было избрать спикера Ассамблеи. ДЮП в знак протеста против положений протокола по Северной Ирландии, подписанного Лондоном и Брюсселем в рамках соглашения о Brexit, отказалась участвовать в голосовании в парламенте, спровоцировав политический кризис.

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