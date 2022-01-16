В Сербии открылись участки на референдуме по изменению конституции

Избирательные участки открылись на референдуме по изменениям конституции Сербии в сфере правосудия для сближения законодательства страны со стандартами ЕС.

Избирательные участки открылись на референдуме по изменениям конституции Сербии в сфере правосудия для сближения законодательства страны со стандартами ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).

Правом голоса, по данным РИК, обладают свыше 6,5 миллиона человек. Волеизъявление проходит в воскресенье с 7.00 (10.00 - бакинское время) до 20.00 (23.00 - бакинское время) на 8 029 избирательных участках на всей территории Сербии. Граждане страны также могут принять участие в референдуме в 10 представительствах за рубежом.