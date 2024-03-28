В Сенегале победу на выборах президента одержал Бассиру Диомайе Фай

Победу на состоявшихся в Сенегале 24 марта президентских выборах одержал лидер оппозиции Бассиру Диомайе Фай, набрав в первом туре 54,25% голосов избирателей.

Победу на состоявшихся в Сенегале 24 марта президентских выборах одержал лидер оппозиции Бассиру Диомайе Фай, набрав в первом туре 54,25% голосов избирателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Национальная счетная служба Сенегала, предоставив первые официальные результаты голосования.

По данным счетной службы, вторым пришел кандидат от правящей коалиции Амаду Ба, получивший поддержку 35,79% избирателей. Остальные 17 кандидатов, участвовавших в президентских выборах, набрали значительно меньше голосов.

Представленные результаты должны быть утверждены Конституционным советом (КС) Сенегала. У проигравших кандидатов есть право подать в КС апелляцию на ход и итоги выборов. Ба уже признал свое поражение на выборах и поздравил Диомайе Файя с победой на них.