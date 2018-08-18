В сенате США не нашли доказательств сговора Трампа с Россией

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр признал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что фактических доказательств сговора президента США Дональда Трампа с Россией нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Берр занимался расследованием 19 месяцев, эта работа, по его словам, оказалась гораздо сложнее, чем он себе сначала представлял.

"Сегодня нет фактических полученных нами доказательств того, что между Россией и Дональдом Трампом были тайная договоренность или сговор", — сказал сенатор.

Худшее, что комитет может сделать — преждевременно попытаться прекратить расследование, отметил в то же время Бэрр. Он добавил, что есть еще несколько человек, с кем надо побеседовать за закрытыми дверями, а также несколько свидетелей, с кем придется встретится повторно. При этом он не назвал даты окончания расследования.

Как ожидается, в первую неделю сентября комитет встретится с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и главой Twitter Джеком Дорси.