В сейм Польши проходят пять партий, лидирует партия Качиньского

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По итогам состоявшихся в Польше очередных парламентских выборов в сейм (нижняя палата парламента) восьмого созыва проходят пять политических партий, лидирующие позиции занимает оппозиционная партия экс-премьера Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные уточненного exit-poll, подготовленного компанией "Ипсос" (Ipsos) с учетом итогов подсчета голосов, представленных отдельными избирательными участками.

Согласно обновленным выводам социологов, за консервативную партию ЗиС с тесной связью с католической церковью проголосовали 37,7% избирателей. Если эти данные подтвердятся, ЗиС получит 238 мандатов в состоящем из 460 кресел сейме.

Правившая в Польше последние восемь лет центристская партия "Гражданская платформа" (ГП) премьер-министра Евы Копач получила, по предварительным данным, 23,6% голосов. Этот процент соответствует 137 мандатам.

ЗиС обошла ГП во всех возрастных группах, в 14 из 16 воеводств страны, как среди жителей городов, так и в сельской местности.

Также в сейм проходят партия рок-музыканта Павла Кукиза "Кукиз-15" (8,7% - 42 мандата), команда экономиста Ришарда Петру с партией "Новочесна" (7,7% - 30 мандата), входящая в уходящую правящую коалицию с ГП Польская крестьянская партия вице-премьера Януша Пехочиньского (5,2% - 18 мандатов).

Явка по неофициальным данным составила 51,6%.