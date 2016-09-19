В Саудовской Аравии предотвращены подготовленные ИГ теракты

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Службы безопасности Саудовской Аравии раскрыли сеть из трех ячеек террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которые планировали теракты по всей стране.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель МВД королевства Мансур ат-Турки.

"Три ячейки, имеющие отношение к ИГ, планировали четыре теракта, в основном, в Эр-Рияде", - отметил ат-Турки, выступление которого транслировали арабские телеканалы.

По его словам, в числе задержанных террористов, планировавших взрывы, убийства и атаки смертников против ученых, военнослужащих и в религиозных учреждениях, 17 человек, в том числе одна женщина. "Четырнадцать человек имеют подданство Саудовской Аравии, один - египтянин, еще один - гражданин Йемена и один - палестинец", - добавил ат-Турки.