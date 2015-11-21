​В Саудовской Аравии писателя приговорили к смертной казни

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Суд Саудовской Аравии приговорил артиста и поэта Ашрафа Файяда к смертной казни за отречение от ислама.

Как передает Report, об этом сообщает ВВС со ссылкой на правозащитников из Human Rights Watch.

В распоряжении правозащитников оказался судебный документ, из текста которого следует, что поэт палестинского происхождения, обвиненный в вероотступничестве, приговорен к обезглавливанию.

Ашраф Файяд был задержан религиозной полицией страны в 2013 году на юго-западе Саудовской Аравии, в начале 2014 года он был приговорен к четырем годам тюремного заключения и 800 ударам плетью.

Сам Файяд отвергал обвинения в свой адрес и заявлял, что он считает себя правоверным мусульманином.

Приговор Файяду основывался на показаниях свидетеля, который утверждал, что поэт якобы проклинал Бога, пророка Мухаммеда и Саудовскую Аравию. Свидетель также утверждал, что в стихах 35-летнего поэта содержатся атеистические идеи.