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    В Саудовской Аравии казнили экстремистов, осужденных за атаки в Эль-Катифе

    Оппозиционные молодежные группировки нередко нападают на сотрудников сил безопасности

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило, что власти страны казнили четырех экстремистов, осужденных за многочисленные теракты в районе Эль-Катиф.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

    Оппозиционные молодежные группировки нередко нападают на сотрудников сил безопасности, закидывая патрули полиции самодельными взрывными устройствами. Так, на прошлой неделе боевики совершили нападение на патруль сил безопасности в Эль-Катифе. В результате нападения погиб один военный, еще шестеро получили ранения.

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