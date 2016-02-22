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    ​В Саудовской Аравии начался процесс над 32 подозреваемыми в шпионаже в пользу Ирана

    Среди фигурантов дела – двое иностранцев: гражданин Ирана и гражданин Афганистана

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии начался процесс над 32 подозреваемыми в шпионаже в пользу Исламской республики Иран. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, 30 подсудимых являются гражданами Саудовской Аравии. Среди фигурантов дела – двое иностранцев: гражданин Ирана и гражданин Афганистана.

    Подсудимым инкриминируется передача иранским спецслужбам секретной информации, создание угрозы экономическим интересам королевства, создание угрозы народному единству и подстрекательство к межконфессиональному конфликту.

    Согласно материалам дела, информация иранской разведке передавалась в зашифрованном виде по электронной почте. Действия подсудимых квалифицируются прокуратурой как государственная измена.

    Подозреваемые были задержаны еще в 2013 году, однако суд над ними начат лишь сейчас. 

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