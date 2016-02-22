​В Саудовской Аравии начался процесс над 32 подозреваемыми в шпионаже в пользу Ирана

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии начался процесс над 32 подозреваемыми в шпионаже в пользу Исламской республики Иран. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, 30 подсудимых являются гражданами Саудовской Аравии. Среди фигурантов дела – двое иностранцев: гражданин Ирана и гражданин Афганистана.

Подсудимым инкриминируется передача иранским спецслужбам секретной информации, создание угрозы экономическим интересам королевства, создание угрозы народному единству и подстрекательство к межконфессиональному конфликту.

Согласно материалам дела, информация иранской разведке передавалась в зашифрованном виде по электронной почте. Действия подсудимых квалифицируются прокуратурой как государственная измена.

Подозреваемые были задержаны еще в 2013 году, однако суд над ними начат лишь сейчас.