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    В Сальвадоре при землетрясении погиб человек

    Также сообщается, что пострадали два человека© Foto: Matt Katzenberger

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Сальвадоре, по меньшей мере один человек погиб.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция Сальвадора в своем Twitter.

    "Один человек погиб в своей машине, когда ехал по автомагистрали Лос-Чоррос, на машину упал большой камень", — говорится в сообщении полиции.

    Землетрясение произошло в городе Антигуо-Кускатлан, очаг находился на глубине четырех километров, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство окружающей среды.

    Также сообщается, что пострадали два человека, они были доставлены в больницу.

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