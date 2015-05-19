В Румынии стартовали учения "Платиновый орел 2015"

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На территории Румынии американские и болгарские военнослужащие начали учения "Платиновый орел 2015", сообщает Report со ссылкой на телеканал "РОССИЯ".

Представитель Пентагона сообщил: "Международные учения "Платиновый орел 2015" на румынском полигоне призваны продемонстрировать возможности союзников по НАТО в Восточной Европе. Около 150 американских морских пехотинцев и моряков из ротационных сил в черноморском регионе будут участвовать в ежегодных плановых учениях, которые закончатся 28 мая". В ходе учений пройдут отработка навыков пехоты, продвинутая снайперская подготовка, а также управление и применение противотанковых систем.

С середины 2014 года цель учений сил реагирования НАТО сменилась с борьбы с терроризмом на отражение "вторжения восточного соседа в лице России", о чем говорится в опубликованном ранее постпредством России при НАТО подробном анализе отношений с альянсом, напоминает ТАСС. По поступающей информации, 65 процентов всех маневров, запланированных программой боевой подготовки на 2015 год, пройдут в регионе Центральной и Восточной Европы.