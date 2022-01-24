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В Румынии продолжаются забастовки работников общественного транспорта

В Румынии продолжаются забастовки работников общественного транспорта Забастовка работников наземного общественного транспорта в столице Румынии продолжается уже пятый день.
Другие страны
24 января 2022 г. 14:35
В Румынии продолжаются забастовки работников общественного транспорта

Забастовка работников наземного общественного транспорта в столице Румынии продолжается уже пятый день.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, лишь примерно пятая часть автобусов, троллейбусов и трамваев из парка Бухарестской транспортной компании вышла в понедельник на маршрут.

Жители города пользуются метро и такси, а также добираются до работы пешком. Администрация бухарестского метрополитена сообщила, что все имеющиеся в парке поезда выведены на линии. Общественным транспортом в столице пользуются ежедневно сотни тысяч горожан.

Более 80% персонала компании, в которой насчитывается более 10 тыс. работников, продолжают начатую в четверг спонтанную акцию протеста, настаивая на повышении зарплат, улучшении условий труда и отставке генерального директора.

Забастовка продолжается несмотря на то, что бухарестский суд признал в пятницу акцию протеста незаконной и потребовал ее прекращения. Руководители администрации компании и мэрии столицы угрожают ее участникам увольнением и открытием уголовных дел.

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