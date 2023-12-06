В Румынии объявили эпидемию кори

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори.

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

"Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество зараженных детей в педиатрических и инфекционных отделениях больниц, Министерство здравоохранения Румынии объявило национальную эпидемию кори, чтобы обеспечить возможность вакцинации детей в возрасте 9-11 месяцев, а также лечения непривитых или не полностью привитых детей", - сказано в сообщении.

Известно, что на данный момент в Румынии зарегистрированы более двух тысяч случаев кори - болезнь обнаружена в 29 из 41 уездах (регионах) страны. По данным румынского Минздрава, 78% жителей страны получили первый компонент прививки, и оба компонента - 62% детей.

Румынский Минздрав уточнил, что первую дозу вакцины в стране получили 78%, а две дозы - 62% подлежащих вакцинации детей. При этом в течение последних 10 лет количество привитых детей в стране снижается.