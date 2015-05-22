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    В Риге подписан меморандум о предоставлении Евросоюзом Украине 1,8 млрд. евро помощи

    Документ подписан в рамках саммита Восточного партнерства

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/  В Риге подписан меморандум о предоставлении Евросоюзом Украине макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд. евро. Как сообщает Report, документ подписан в рамках проходящего сегодня в Риге Четвертого саммита Восточного партнерства. 

    Меморандум подписан в присутствии президента Украины Петра Порошенко. 

    В церемонии приняли участие еврокомиссар по вопросам бюджета Валдис Домбровскис, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и министр финансов страны Наталия Яресько.

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