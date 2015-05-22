В Риге подписан меморандум о предоставлении Евросоюзом Украине 1,8 млрд. евро помощи

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Риге подписан меморандум о предоставлении Евросоюзом Украине макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд. евро. Как сообщает Report, документ подписан в рамках проходящего сегодня в Риге Четвертого саммита Восточного партнерства.

Меморандум подписан в присутствии президента Украины Петра Порошенко.

В церемонии приняли участие еврокомиссар по вопросам бюджета Валдис Домбровскис, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и министр финансов страны Наталия Яресько.