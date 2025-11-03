Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    При сильном землетрясении в Афганистане погибли не менее четырех человек

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 05:22
    При сильном землетрясении в Афганистане погибли не менее четырех человек

    По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пострадали в результате сильного землетрясения на севере Афганистана.

    Как передает Report, об этом сообщает местный портал Afghanistan International.

    Представитель губернатора провинции Балх, где находился эпицентр природного явления, заявил, что летальные случаи были зафиксированы в районе Шолгара.

    Издание не исключает, что число жертв может резко увеличиться. Телеканал CNN со ссылкой на заключения экспертов также сообщил о высокой вероятности "масштабных человеческих жертв" после землетрясения.

    При этом на кадрах, распространенных в соцсетях, видны значительные разрушения, сообщается о десятках погибших, однако официального подтверждения этой информации нет.

    Напомним, что подземные толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы в 00:28 по бакинскому времени в 45 км юго-востоку от города Мазари-Шариф в провинции Балх на севере страны. В августе 2025 года в Афганистане уже было землетрясение магнитудой 6. Оно унесло жизни более 2,2 тыс. человек.

    Афганистан землетрясение погибшие
    Əfqanıstanda güclü zəlzələ zamanı azı dörd nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Последние новости

    05:49

    Ученые доказали улучшение качества сна при изменении рациона питания

    Здоровье
    05:27

    Трамп заявил, что США не намерены воевать с Венесуэлой

    Другие страны
    05:22
    Видео

    При сильном землетрясении в Афганистане погибли не менее четырех человек

    Другие страны
    04:58

    Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

    Другие страны
    04:23

    СМИ: "Челси" и "Тоттенхэм" претендуют на форварда "Порту"

    Футбол
    03:46

    Трамп заявил, что пока не рассматривает передачу ракет Tomahawk Украине

    Другие страны
    03:17

    СМИ: Неизвестный дрон парализовал работу аэропорта на северо-западе Германии

    Другие страны
    02:39

    В МВД Сербии сообщили о пострадавшем полицейском на протесте в Белграде

    Другие страны
    02:18

    WSJ: Для ударов по судам в Карибском море не требуется одобрение Конгресса

    Другие страны
    Лента новостей