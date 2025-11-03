При сильном землетрясении в Афганистане погибли не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пострадали в результате сильного землетрясения на севере Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал Afghanistan International.

Представитель губернатора провинции Балх, где находился эпицентр природного явления, заявил, что летальные случаи были зафиксированы в районе Шолгара.

Издание не исключает, что число жертв может резко увеличиться. Телеканал CNN со ссылкой на заключения экспертов также сообщил о высокой вероятности "масштабных человеческих жертв" после землетрясения.

При этом на кадрах, распространенных в соцсетях, видны значительные разрушения, сообщается о десятках погибших, однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что подземные толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы в 00:28 по бакинскому времени в 45 км юго-востоку от города Мазари-Шариф в провинции Балх на севере страны. В августе 2025 года в Афганистане уже было землетрясение магнитудой 6. Оно унесло жизни более 2,2 тыс. человек.