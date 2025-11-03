Сильное землетрясение произошло на севере Афганистана
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 01:01
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:58 по местному (00:28 по бакинскому) времени в 45 км юго-востоку от города Мазари-Шариф в провинции Балх на севере страны.
Очаг природного явления залегал на глубине 10 километров.
Сведений о пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.
