Əfqanıstanda 6,3 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 01:03
Əfqanıstanın şimalında 6,3 maqnitudada zəlzələ olub.
Bu barədə "Report" Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən məlumat verir.
Məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 00:58-də (Bakı vaxtı ilə saat 00:28) Balx əyalətinin şimalındakı Məzari-Şərif şəhərindən 45 km cənub-şərqdə qeydə alınıb.
Zəlzələnin episentri 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir.
Əfqanıstanda 6,3 maqnitudada zəlzələ olub
22:52