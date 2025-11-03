İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Əfqanıstanda 6,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 01:03
    Əfqanıstanda 6,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Əfqanıstanın şimalında 6,3 maqnitudada zəlzələ olub.

    Bu barədə "Report" Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən məlumat verir.

    Məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 00:58-də (Bakı vaxtı ilə saat 00:28) Balx əyalətinin şimalındakı Məzari-Şərif şəhərindən 45 km cənub-şərqdə qeydə alınıb.

    Zəlzələnin episentri 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir.

    Əfqanıstan Zəlzələ Maqnituda
