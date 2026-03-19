Parisdə Azərbaycan xalçaları nümayiş olunub
Xarici siyasət
- 19 mart, 2026
- 18:14
Fransanın paytaxtı Parisdə Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalçalarından ibarət "İkinci həyat" sərgisi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
Səfirliyin dəstəyi ilə baş tutan sərgidə diaspor nümayəndələri və xarici qonaqlar da iştirak ediblər.
🌸 Éclats de printemps sur les tapis d’Azerbaïdjan 🇦🇿 à Paris— Azerbaïdjan en France (@AzAmbassadeFr) March 19, 2026
À l’occasion de la fête de #Novrouz, l’exposition « Deuxième vie », organisée par l’Association @AmisAzerbaidjan et avec le soutien de l’@AzAmbassadeFr , met en lumière toute la richesse de l’art du tapis… pic.twitter.com/4T0RFdb098
