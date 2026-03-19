В Париже состоялась выставка азербайджанских ковров
Внешняя политика
- 19 марта, 2026
- 18:43
В Париже по случаю праздника Новруз состоялась выставка азербайджанских ковров под названием "Вторая жизнь".
Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана во Франции в соцсети X.
В выставке, организованной при поддержке нашего диппредставительства, приняли участие члены диаспоры и иностранные гости.
🌸 Éclats de printemps sur les tapis d’Azerbaïdjan 🇦🇿 à Paris— Azerbaïdjan en France (@AzAmbassadeFr) March 19, 2026
À l’occasion de la fête de #Novrouz, l’exposition « Deuxième vie », organisée par l’Association @AmisAzerbaidjan et avec le soutien de l’@AzAmbassadeFr , met en lumière toute la richesse de l’art du tapis… pic.twitter.com/4T0RFdb098
