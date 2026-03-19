Azerbaijani carpets exhibited in Paris
- 19 March, 2026
- 20:15
An exhibition titled "Second Life," consisting of Azerbaijani carpets, was held in Paris on the occasion of Novruz holiday, the Embassy of Azerbaijan in France said on X, Report informs.
Diaspora representatives and foreign guests also participated in the exhibition, which was held with the support of the embassy.
🌸 Éclats de printemps sur les tapis d’Azerbaïdjan 🇦🇿 à Paris— Azerbaïdjan en France (@AzAmbassadeFr) March 19, 2026
À l’occasion de la fête de #Novrouz, l’exposition « Deuxième vie », organisée par l’Association @AmisAzerbaidjan et avec le soutien de l’@AzAmbassadeFr , met en lumière toute la richesse de l’art du tapis… pic.twitter.com/4T0RFdb098
À l’occasion de Novrouz, avec le soutien de @AzAmbassadeFr, l’AAA et Arts Council🇦🇿ont célébré à Paris l’art du tapis 🇦🇿 à travers l’exposition «Éclats de printemps sur les tapis d’#Azerbaïdjan».— Amis Azerbaïdjan en France (@AmisAzerbaidjan) March 19, 2026
🎥 Retour en images sur cet événement dédié à un savoir-faire ancestral.#novrouz🌱 pic.twitter.com/fAL6VOZiHv