Ilham Aliyev WUF13 US and Israel Operation Against Iran Novruz holiday Ramadan holiday
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    Azerbaijani carpets exhibited in Paris

    Foreign policy
    • 19 March, 2026
    • 20:15
    Azerbaijani carpets exhibited in Paris

    An exhibition titled "Second Life," consisting of Azerbaijani carpets, was held in Paris on the occasion of Novruz holiday, the Embassy of Azerbaijan in France said on X, Report informs.

    Diaspora representatives and foreign guests also participated in the exhibition, which was held with the support of the embassy.

    Embassy of Azerbaijan in France Azerbaijani carpets Novruz holiday
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    Parisdə Azərbaycan xalçaları nümayiş olunub
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