Azerbaijani carpets exhibited in Paris

An exhibition titled "Second Life," consisting of Azerbaijani carpets, was held in Paris on the occasion of Novruz holiday, the Embassy of Azerbaijan in France said on X, Report informs.

Diaspora representatives and foreign guests also participated in the exhibition, which was held with the support of the embassy.

🌸 Éclats de printemps sur les tapis d’Azerbaïdjan 🇦🇿 à Paris



À l’occasion de la fête de #Novrouz, l’exposition « Deuxième vie », organisée par l’Association @AmisAzerbaidjan et avec le soutien de l’@AzAmbassadeFr , met en lumière toute la richesse de l’art du tapis… pic.twitter.com/4T0RFdb098 — Azerbaïdjan en France (@AzAmbassadeFr) March 19, 2026