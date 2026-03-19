    Rəşad Sadıqov: "Karvan-Yevlax"a qarşı oynamağın nə qədər mürəkkəb olduğunu bir daha hiss etdik"

    Futbol
    • 19 mart, 2026
    • 18:20
    Rəşad Sadıqov: Karvan-Yevlaxa qarşı oynamağın nə qədər mürəkkəb olduğunu bir daha hiss etdik

    Yevlaxda "Karvan-Yevlax"a qarşı futbol oynamaq mürəkkəbdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov Misli Premyer Liqasının XXV turunda "Karvan-Yevlax"a qarşı keçirdikləri səfər matçından sonra mətbuat konfransında deyib.

    O, 1:0 hesablı qələbəni şərh edib:

    "Bizim üçün kifayət qədər çətin qarşılaşma oldu. Komandamın nümayiş etdirdiyi əzmkarlıq və intizam məni qane etdi. Bu gün qalib gəlməsəydik belə, yenə eyni fikirləri səsləndirərdim. Yevlaxda "Karvan-Yevlax"a qarşı oynamağın nə qədər mürəkkəb olduğunu bir daha hiss etdik. Rəqib son turlarda oyununu xeyli inkişaf etdirib. Çoxlu qol imkanları yaratdıq, amma bu qədər şansı dəyərləndirə bilməyəndə qələbə qazanmaq çətinləşir. Bir ara oyunun heç-heçə bitəcəyini düşündüm. Lakin futbolçular sona qədər inamlarını itirmədilər, mübarizəni davam etdirdilər və nəticədə çox önəmli 3 xal qazandıq".

    Rəşad Sadıqov Misli Premyer Liqası Zirə PFK Karvan-Yevlax PFK

    Son xəbərlər

    18:32

    Quterreş: İrandakı müharibə nəzarətdən çıxa bilər

    Digər ölkələr
    18:25

    Əraqçi: Mülki obyektlərə vurulan ziyan aradan qaldırılmalıdır

    Region
    18:20

    Rəşad Sadıqov: "Karvan-Yevlax"a qarşı oynamağın nə qədər mürəkkəb olduğunu bir daha hiss etdik"

    Futbol
    18:19

    Reabilitasiya müəssisələri Sosial Xidmətlər Agentliyinin tabeliyinə veriləcək

    Sosial müdafiə
    18:14

    Bundan sonra sığortaolunanların dərman və tibb vasitələri ilə təmin edilməsinə TƏBİB baxacaq

    Sağlamlıq
    18:14

    Parisdə Azərbaycan xalçaları nümayiş olunub

    Xarici siyasət
    18:03

    İTSDA-nın icbari tibbi sığorta sahəsindəki səlahiyyətləri ləğv olunub, yeni agentlik yaradılıb

    Daxili siyasət
    18:02

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

    Daxili siyasət
    17:59
    Foto

    "Bank of Baku"nun Gəncədə 2-ci filialı – "KOB Gəncə" fəaliyyətə başladı

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti