"Gəncə" FIBA Avropa Kubokunda ilk qələbəsini qazanıb
Komanda
- 29 oktyabr, 2026
- 20:52
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Gəncə" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda üçüncü oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, IV turda Portuqaliyanın "Sportinq" klubunu qəbul edən Murad Dikmənin baş məşqçisi olduğu komanda 69:67 hesablı qələbə qazanıb.
Qarşılaşma Gəncə İdman Sarayında keçirilib.
Xatırladaq ki, "Gəncə" yer aldığı C qrupunda daha əvvəl Yunanıstan təmsilçisi "Kolossos"a (62:80) və Türkiyənin "Esenler Erokspor" klubuna uduzub - 63:92. Komandanın III turda "Rilski Sportist" (Bolqarıstan) ilə qarşılaşması təxirə salınıb
Son xəbərlər
21:45
"TikTok" montajından siyasi mesaj düzəldənlər: Türkiyə mediasına məsuliyyət çağırışıRegion
21:40
SEPAH: Hörmüz boğazında neft tankeri minaya düşübRegion
21:26
Ankara Vaşinqtona Qara dəniz vasitəsilə taxıl tədarükünün təmin olunmasına dair təkliflər təqdim edibDigər ölkələr
21:23
Zelenski Ukrayna üzrə danışıqların Türkiyədə keçirilməsini təklif edibDigər ölkələr
21:13
Cüdo üzrə Asiya Kuboku: Azərbaycan millisinin bütün təmsilçiləri mükafatçılar sırasında yer alıblarFərdi
21:07
Rubio: Tramp İran məsələsinin imkan daxilində diplomatiya ilə həllinə üstünlük verirDigər ölkələr
20:42
Azərbaycan Cüdo Federasiyası adaptiv cüdo kursunun praktiki məşğələsini keçiribFərdi
20:41
Lənkəranda oyuncaq silahlı şəxs saxlanılıbHadisə
20:40
Bəhreyndə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilibRegion