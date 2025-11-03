Əfqanıstanda güclü zəlzələ zamanı azı dörd nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb
- 03 noyabr, 2025
- 05:35
Əfqanıstanın şimalında baş verən güclü zəlzələ nəticəsində azı dörd nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "Afghanistan International" portalı xəbər verib.
Təbii hadisənin episentrinin yerləşdiyi Balx vilayəti qubernatorunun sözçüsü Şolqara rayonunda ölüm hallarının qeydə alındığını bildirib.
Nəşr ölənlərin sayının kəskin şəkildə arta biləcəyi ehtimalını istisna etmir. CNN telekanalı ekspert hesabatlarına istinadən zəlzələdən sonra kütləvi insan tələfatı ehtimalının yüksək olduğunu da bildirib.
Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə əhəmiyyətli dağıntılar və onlarla ölüm halları göstərilir, lakin bu məlumatın rəsmi təsdiqi yoxdur.
Xatırladaq ki, yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 00:28-də, ölkənin şimalında, Balx əyalətinin Məzari-Şərif şəhərindən 45 km cənub-şərqdə 6,3 maqnitudada qeydə alınıb. 2025-ci ilin avqust ayında Əfqanıstanda 6 maqnitudada zəlzələ baş verib. Təbii fəlakət nəticəsində 2 200-dən çox insan həlak olub.