Число жертв землетрясения в Афганистане превысило более 2,2 тыс. человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Афганистане увеличилось до 2 205 человек.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель пресс-секретаря движения "Талибан" Хамдулла Фитрат в соцсети Х .

Согласно информации, в результате стихийного бедствия пострадали как минимум 3 640 человек.

"Обновленная информация о жертвах землетрясения в Кунаре. Общее число погибших достигло 2 205, а число раненых - 3 640", - написал Фитрат.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло поздно вечером 31 августа недалеко от города Джелалабад в Афганистане.