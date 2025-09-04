Число жертв землетрясения в Афганистане превысило более 2,2 тыс. человек

Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    • 04 сентября, 2025
    • 15:22
    Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Афганистане увеличилось до 2 205 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель пресс-секретаря движения "Талибан"  Хамдулла Фитрат в соцсети Х .

    Согласно информации, в результате стихийного бедствия пострадали как минимум 3 640 человек.

    "Обновленная информация о жертвах землетрясения в Кунаре. Общее число погибших достигло 2 205, а число раненых - 3 640", - написал Фитрат.

    Напомним, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло поздно вечером 31 августа недалеко от города Джелалабад в Афганистане.

