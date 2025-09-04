Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2,2 min nəfəri keçib
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 15:33
Əfqanıstanda dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2 205 nəfərə çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Taliban" hərəkatının mətbuat katibinin müavini Həmdulla Fitrat "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
Məlumata görə, təbii fəlakət nəticəsində azı 3 640 nəfər xəsarət alıb.
"Ölənlərin sayı 2 205-ə, yaralıların sayı isə 3 640-a çatıb", - H.Fitrat yazıb.
Xatırladaq ki, avqustun 31-i gecə saatlarında Əfqanıstanın Cəlalabad şəhəri yaxınlığında 6,0 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
