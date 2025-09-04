İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2,2 min nəfəri keçib

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 15:33
    Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2,2 min nəfəri keçib

    Əfqanıstanda dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2 205 nəfərə çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Taliban" hərəkatının mətbuat katibinin müavini Həmdulla Fitrat "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.   

    Məlumata görə, təbii fəlakət nəticəsində azı 3 640 nəfər xəsarət alıb.

    "Ölənlərin sayı 2 205-ə, yaralıların sayı isə 3 640-a çatıb", - H.Fitrat yazıb.

    Xatırladaq ki, avqustun 31-i gecə saatlarında Əfqanıstanın Cəlalabad şəhəri yaxınlığında 6,0 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    Число жертв землетрясения в Афганистане превысило более 2,2 тыс. человек

