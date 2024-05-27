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В результате пожара в жилом комплексе на Тайване погибли два человека

В результате пожара в жилом комплексе на Тайване погибли два человека Пожар произошел в жилом комплексе в городе Синьчжу на северо-западе Тайваня.
Другие страны
27 мая 2024 г. 09:10
В результате пожара в жилом комплексе на Тайване погибли два человека

Пожар произошел в жилом комплексе в городе Синьчжу на северо-западе Тайваня.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По меньшей мере двое пожарных погибли, еще 173 человека ожидают помощи.

По данным агентства, пожарная служба города Синьчжу получила сообщение о пожаре в воскресенье около 22:55 по местному времени. Около 23:35 пламя было взято под контроль.

Как сообщается, двое пожарных вошли внутрь здания, чтобы оказать помощь заблокированным там людям, однако оказались в ловушке из-за нехватки кислорода. Отмечается, что внутри дома было сильное задымление.

Из 292 человек, находящихся в здании, 119 были эвакуированы. В настоящее время еще 173 человека ожидают помощь, передает агентство.

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