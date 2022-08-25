В результате обстрела баз США в Сирии пострадали трое американских военнослужащих

Три военнослужащих ВС США получили легкие травмы в результате обстрела в среду двух американских военных баз на севере Сирии.

Трое военнослужащих ВС США получили легкие травмы в результате обстрела в среду двух американских военных баз на севере Сирии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

По сведениям Пентагона, обстрелам подверглись американские военные базы Грин-Виллидж и Коноко.

"Один военнослужащий миссии поддержки Коноко получил медицинскую помощь после получения легкой травмы и вернулся на службу. Двое других проходят обследование после получения легких травм", - указывается в сообщении.