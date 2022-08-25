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В результате обстрела баз США в Сирии пострадали трое американских военнослужащих

В результате обстрела баз США в Сирии пострадали трое американских военнослужащих Три военнослужащих ВС США получили легкие травмы в результате обстрела в среду двух американских военных баз на севере Сирии.
Другие страны
25 августа 2022 г. 04:14
В результате обстрела баз США в Сирии пострадали трое американских военнослужащих

Трое военнослужащих ВС США получили легкие травмы в результате обстрела в среду двух американских военных баз на севере Сирии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

По сведениям Пентагона, обстрелам подверглись американские военные базы Грин-Виллидж и Коноко.

"Один военнослужащий миссии поддержки Коноко получил медицинскую помощь после получения легкой травмы и вернулся на службу. Двое других проходят обследование после получения легких травм", - указывается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada ABŞ bazalarına hava zərbəsi nəticəsində bir neçə amerikalı əsgər yaralanıb

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