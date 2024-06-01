СМИ: На юге Германии из-за угрозы наводнения объявили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в районах Аугсбург, Гюнцбург и Ной-Ульм в Баварии из-за наводнения, вызванного проливными дождями.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в районах Аугсбург, Гюнцбург и Ной-Ульм в Баварии из-за наводнения, вызванного проливными дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA.

Как ожидается, в ближайшие часы уровень воды в реках во многих районах на юге Германии продолжит подниматься и может достигнуть рекордных отметок. Эвакуация жителей объявлена в нескольких населенных пунктах Баварии, в том числе в районе Нижний Алльгой. В местечке Фишах, расположенном недалеко от Аугсбурга, людей пришлось спасать на вертолетах.

В субботу прекращено движение поездов на отрезках между Мюнхеном, Брегенцем и Цюрихом, Ульмом и Аугсбургом.

Циклон "Квирина" принес на юг ФРГ проливные дожди, которые в свою очередь привели к наводнениям. В некоторых районах Баварии и Баден-Вюртемберга за сутки выпало более 130 литров осадков на квадратный метр. В ближайшие 48 часов метеорологи ожидают проливные дожди в Баварии в районе Боденского озера, в южных районах Саксонии и Тюрингии.