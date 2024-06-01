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Запуск космического корабля Starliner к МКС отменили за несколько минут до старта

Запуск космического корабля Starliner к МКС отменили за несколько минут до старта Запуск нового американского многоразового космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который должен был в субботу отправится в первый пилотируемый полет к Международной космической станции, был отменен за три минуты до старта.
Другие страны
1 июня 2024 г. 21:23
Запуск космического корабля Starliner к МКС отменили за несколько минут до старта

Запуск нового американского многоразового космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который должен был в субботу отправиться в первый пилотируемый полет к Международной космической станции, отменили за три минуты до старта.

Как передает Report, об этом сообщили в НАСА.

Причины не указываются. Перед запуском отмечались технические проблемы с заправкой второй ступени Centaur ракеты-носителя Atlas V.

На МКС в рамках тестового полета должны были отправиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

По сообщению НАСА, экипаж выведен из корабля. Следующая попытка запуска может быть предпринята через 24 часа.

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