Запуск космического корабля Starliner к МКС отменили за несколько минут до старта

Запуск нового американского многоразового космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который должен был в субботу отправится в первый пилотируемый полет к Международной космической станции, был отменен за три минуты до старта.

Запуск нового американского многоразового космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который должен был в субботу отправиться в первый пилотируемый полет к Международной космической станции, отменили за три минуты до старта.

Как передает Report , об этом сообщили в НАСА.

Причины не указываются. Перед запуском отмечались технические проблемы с заправкой второй ступени Centaur ракеты-носителя Atlas V.

На МКС в рамках тестового полета должны были отправиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

По сообщению НАСА, экипаж выведен из корабля. Следующая попытка запуска может быть предпринята через 24 часа.