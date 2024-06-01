Венгрия рассчитывает на создание западной трансатлантической миротворческой коалиции

Правительство Венгрии рассчитывает, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США осенью будет сформирована западная трансатлантическая коалиция за мир, которая поможет урегулировать конфликт на Украине. Как передает Report, об этом з

Правительство Венгрии рассчитывает, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США осенью будет сформирована западная трансатлантическая коалиция за мир, которая поможет урегулировать конфликт в Украине.



Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге в Будапеште, который состоялся на острове Маргит на Дунае после многотысячного "Марша мира".

Он выразил надежду, что на предстоящих 6-9 июня выборах в Европарламент партии, выступающие за мир, укрепят свои позиции.

"Через неделю мы получим подкрепление из всех стран Европы и сможем создать в Брюсселе мирную европейскую коалицию. Осенью американцы могут избрать президента, представляющего партию мира, и мы сможем объединиться в западную трансатлантическую коалицию за мир", - заявил глава венгерского правительства.