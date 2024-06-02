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Премьер Израиля Нетаньяху выступит перед палатами Конгресса США

Премьер Израиля Нетаньяху выступит перед палатами Конгресса США Премьер Израиля принял полученное им приглашение лидеров американского Конгресса выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США.
Другие страны
2 июня 2024 г. 00:05
Премьер Израиля Нетаньяху выступит перед палатами Конгресса США

Премьер Израиля принял полученное им приглашение лидеров американского Конгресса выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Я рад возможности представлять Израиль в обеих палатах Конгресса и рассказать представителям американского народа и всего мира о нашей справедливой войне", - заявил он.

В ведомстве главы кабмина отметили, что "Нетаньяху станет первым в мире лидером, который в четвертый раз выступит в обеих палатах Конгресса".

Источник газеты The Hill отмечает, что выступление, как ожидается, состоится "в ближайшие восемь недель или вскоре после августовских каникул" Конгресса.Ранее Нетаньяху выступал перед американскими законодателями в 1996, 2011 и 2015 годах. По мнению издания, ряд законодателей, поддерживающих Палестину, может бойкотировать премьера.

Напомним, что лидеры американского Конгресса пригласили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США.

Приглашение подписали спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

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