О нас

Антиправительственная акция в Риме переросла в стычки с полицией

Антиправительственная акция в Риме переросла в стычки с полицией Стычки между полицейскими и манифестантами произошли в столице Италии Риме в ходе акции протеста против правительства.
Другие страны
1 июня 2024 г. 22:33
Антиправительственная акция в Риме переросла в стычки с полицией

Стычки между полицейскими и манифестантами произошли в столице Италии Риме в ходе акции протеста против правительства.

Как передает Report, об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Согласно данным издания, манифестанты, среди которых было много студентов и молодых людей, стартовавшие от римского университета "Сапиенца", использовали дымовые шашки и петарды.

В определенный момент группа примерно из 200 манифестантов попыталась прорваться через кордоны полиции. Они были оттеснены стражами порядка. Среди лозунгов звучали призывы к прекращению войн и эксплуатации.

Одновременно в Риме в предвыборном митинге, которым завершилась избирательная кампания перед голосованием в Европарламент 8-9 июня, приняла участие премьер-министр Джорджа Мелони. Она лично возглавила список кандидатов от своей партии "Братья Италии", хотя известно, что она не собирается покидать премьерское кресло.

Мелони не скрывает, что получение на голосовании не менее 26% голосов, как на национальных парламентских выборах в 2022 году, стало бы подтверждением поддержки итальянцев ее политической линии и деятельности на протяжении последних полутора лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США проведут два испытательных пуска ракет Minuteman III
США проведут два испытательных пуска ракет Minuteman III
1 июня 2024 г. 22:17
Во Франции около 50 млн литров сточных вод слили в Сену
Во Франции около 50 млн литров сточных вод слили в Сену
1 июня 2024 г. 21:39
Запуск космического корабля Starliner к МКС отменили за несколько минут до старта
Запуск космического корабля Starliner к МКС отменили за несколько минут до старта
1 июня 2024 г. 21:23
Наиб Букеле вступил в должность президента Сальвадора
Наиб Букеле вступил в должность президента Сальвадора
1 июня 2024 г. 20:39
Венгрия рассчитывает на создание западной трансатлантической миротворческой коалиции
Венгрия рассчитывает на создание западной трансатлантической миротворческой коалиции
1 июня 2024 г. 20:01
Полиция задержала группу из 35 сатанистов на западе Ирана
Полиция задержала группу из 35 сатанистов на западе Ирана
1 июня 2024 г. 19:19
Турция может вывести войска из Сирии в случае полной безопасности границ
Турция может вывести войска из Сирии в случае полной безопасности границ
1 июня 2024 г. 18:57
Орбан: Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией
Орбан: Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией
1 июня 2024 г. 18:37
В НАТО призвали разрабатывать более дешевое оружие
В НАТО призвали разрабатывать более дешевое оружие
1 июня 2024 г. 17:50
Коалиция Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии
Коалиция Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии
1 июня 2024 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi