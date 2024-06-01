Антиправительственная акция в Риме переросла в стычки с полицией

Стычки между полицейскими и манифестантами произошли в столице Италии Риме в ходе акции протеста против правительства.

Стычки между полицейскими и манифестантами произошли в столице Италии Риме в ходе акции протеста против правительства.

Как передает Report , об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Согласно данным издания, манифестанты, среди которых было много студентов и молодых людей, стартовавшие от римского университета "Сапиенца", использовали дымовые шашки и петарды.

В определенный момент группа примерно из 200 манифестантов попыталась прорваться через кордоны полиции. Они были оттеснены стражами порядка. Среди лозунгов звучали призывы к прекращению войн и эксплуатации.

Одновременно в Риме в предвыборном митинге, которым завершилась избирательная кампания перед голосованием в Европарламент 8-9 июня, приняла участие премьер-министр Джорджа Мелони. Она лично возглавила список кандидатов от своей партии "Братья Италии", хотя известно, что она не собирается покидать премьерское кресло.

Мелони не скрывает, что получение на голосовании не менее 26% голосов, как на национальных парламентских выборах в 2022 году, стало бы подтверждением поддержки итальянцев ее политической линии и деятельности на протяжении последних полутора лет.