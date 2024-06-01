Наиб Букеле вступил в должность президента Сальвадора

Наиб Букеле во второй раз вступил в должность президента Сальвадора.

Наиб Букеле во второй раз вступил в должность президента Сальвадора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция церемонии инаугурации велась на странице политика в соцсети X.

К присяге Букеле привел глава парламента Сальвадора Эрнесто Кастро. Вслед за Букеле в должность вступил и вице-президент страны Феликс Ульоа.

В торжественной церемонии инаугурации лидера Сальвадора приняли участие король Испании Филип VI, президенты Аргентины Хавьер Милей, Эквадора Даниэль Нобоа, Парагвая Сантьяго Пенья, Коста-Рики Родриго Чавес Роблес и Гондураса Сиомара Кастро, а также другие иностранные гости.

Президентские выборы в Сальвадоре прошли 4 февраля. Букеле одержал победу, набрав более 80% голосов избирателей.