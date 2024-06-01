США проведут два испытательных пуска ракет Minuteman III

Армия США проведет два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III на следующей неделе, 4 и 6 июня.

Армия США проведет два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III на следующей неделе, 4 и 6 июня.

Как передает Report , об этом сообщило командование космических сил США.

"Цель программы испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет – продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания", – говорится в сообщении.

Запуски пройдут с полигона Ванденберг в штате Калифорния.

Ракета Minuteman III ("ополченец") была разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 году. Максимальная дальность полета составляет 15 тыс. км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.