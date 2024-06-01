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Минобороны Украины: Почти все дроны для военных целей разрабатываются в стране

Минобороны Украины: Почти все дроны для военных целей разрабатываются в стране Почти все дроны, которые получают украинские военные, разрабатываются в Украине.
Другие страны
1 июня 2024 г. 22:44
Минобороны Украины: Почти все дроны для военных целей разрабатываются в стране

Почти все дроны, которые получают украинские военные, разрабатываются в Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

"Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике", - сказал замминистра.

По его словам, недавно Агентство оборонных закупок впервые объявило торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов для ВСУ. Их общая стоимость ориентировочно оценивается в 3 млрд. гривен (около $73 млн). И уже законтрактовано около 7 000 дронов.

"Мы получили очень хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Сейчас прошли торги, поэтому проверку и квалификацию проходят еще 7 000 "птичек". Более 1 млрд. гривен этого бюджета уже использованы, и мы двигаемся по этому пути", - добавил Клименков.

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