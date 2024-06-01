Во Франции около 50 млн литров сточных вод слили в Сену

Около 50 млн литров сточных вод попали в реку Сену, которая протекает через Париж, из-за поломки систем на насосной станции.

Около 50 млн литров сточных вод попали в реку Сену, которая протекает через Париж, из-за поломки систем на насосной станции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNEWS.

По его данным, загрязнение реки продолжалось на протяжении нескольких недель в мае, пока не была выявлена поломка трех насосов на станции в департаменте Ивлин к западу от Парижа, то есть выше по течению реки. Отмечается, что жалобы поступили от жителей коммуны Конфлан-Сент-Онорин, которые сообщили властям о поступающей в реку "коричневой зловонной воде со всевозможными отходами вроде прокладок и салфеток".

"Мы подали жалобу против неустановленных лиц в связи с загрязнением, которое было вызвано этим сливом воды. В настоящее время ситуация находится под контролем благодаря насосам подъемной станции, временно установленным в Ле-Пуантиль", - написал в соцсети X мэр коммуны Конфлан-Сент-Онорин Лоран Бросс.

По его словам, причина выхода из строя насосов пока не установлена. Специалисты предполагают, что они могли забиться бытовыми отходами.