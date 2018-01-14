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    В результате землетрясения в Перу погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

    Толчки были зафиксированы на глубине 12,1 км на расстоянии 42 км от города Акари

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В результате землетрясения в Перу погибли два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает Peru21 со ссылкой на силы гражданской обороны.

    Как отмечается, обе жертвы проживали в провинции Арекипа.

    Кроме того, в Арекипе, Аякучо и Ике насчитывается около 65 пострадавших из-за землетрясения.

    ***14:04

    Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вблизи побережья Перу.

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США.

    Отмечается, что толчки были зафиксированы на глубине 12,1 км на расстоянии 42 км от города Акари.

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