В результате взрыва в пакистанском Кветте погиб 31 человек, среди них двое детей - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва около избирательного участка на юго-западе города Кветта в Пакистане возросло до 31 человека, передает Report со ссылкой на РБК.

Представитель государственного госпиталя Кветты сообщил, что среди погибших пятеро полицейских и двое детей. Кроме того, он подчеркнул, что число погибших может возрасти, потому что многие раненые находятся в критическом состоянии.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". В заявлении ИГ указано, что взрыв совершил террорист-смертник.

Смертник приблизился к избирательному участку пешком и не использовал транспортных средств. Ему было около 25-27 лет.

Взрыв в Кветте произошел во время выборов членов нижней палаты парламента Национального собрания.

***10:45

По меньшей мере три человека пострадали при взрыве, который прогремел сегодня утром в городе Ларкана пакистанской провинции Синд, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Взрыв произошел возле избирательного участка. Данные о причинах ЧП пока не приводятся.

Кроме того, в городе Сваби (провинция Хайбер-Пахтунхва) сразу после открытия пункта голосования начались столкновения между сторонниками партии Движение за справедливость (ДЗС) и Народной национальной партии (ННП). В результате перепалки, которая переросла в стрельбу, погиб один человек, еще двое получили ранения.

Наряду с этим в Кветте произошел взрыв вблизи полицейской машины, смертник пытался пробиться в избирательный участок. В результате взрыва погибли 22 человека, 30 получили различные ранения.

Отметим, что в Пакистане сегодня проходят парламентские выборы