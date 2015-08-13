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    В результате взрыва в Китае погибли 42 человека, 20 пожарных пропали без вести - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    О причинах произошедшего пока не сообщается

    Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ По последним данным, в результате взрыва на складе легковоспламеняющихся веществ в городе Тяньцзинь погибли 42 человека.

    Как передает Report со ссылкой на Sina, также известно, что около 20 пожарных, работавших на месте взрыва, в данный момент числятся пропавшими без вести.

    Связь с ними была прервана в результате повторного взрыва.

    *** 23:30

    Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ В результате мощного взрыва в китайском городе Тяньцзинь пострадали более 50 человек.

    Как передает Report, об этом сообщили сотрудники больницы, куда были доставлены пострадавшие.

    Ранее сообщалось, что взрывной волной, которая распространилась на десять километров, в некоторых домах выбило стекла.

    О причинах произошедшего пока не сообщается.

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