В результате взрыва на встрече "Талибана" с органами безопасности Афганистана погибли 20 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В результате взрыва во время встречи представителей правоохранительных органов страны и членов группировки «Талибан» в Афганистане, погибли по меньшей мере 20 человек. Как передает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел в городе Нангархар. По данным правоохранительных органов, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак встретился с представителями группировки «Талибан» в Кабуле. Встреча прошла на фоне продолжающегося перемирия, объявленного в честь праздника Ураза-Байрам.

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ На встрече боевиков из радикального движения "Талибан" с представителями афганских сил безопасности в восточной провинции Нангархар произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел во время празднования окончания месяца Рамазан.

По данным агентства, в результате взрыва возможны жертвы и пострадавшие. Подробности инцидента не приводятся.

Напомним, президент Афганистана объявил в четверг о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан" по случаю окончания Рамазана и праздника Ураза-байрам.