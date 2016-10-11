В результате взрыва бытового газа на юге Египта сгорели 40 домов

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сорок домов сгорели в результате взрыва бытового газа в одной из деревень под Асьютом на юге Египта. Пострадали 17 человек, жертв нет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило информационное издание "Аль-Баляд аль-Яум".

По данным службы безопасности района, в одном из жилых строений произошел взрыв неисправного баллона с газом. Вспыхнул пожар, повлекший цепную реакцию и взрыв еще трех газовых баллонов. Огонь быстро начал распространяться по примыкающим друг к другу постройкам.

Пожарные в течение нескольких часов боролись с огнем.