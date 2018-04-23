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    В результате ударов ВВС аравийской коалиции в Йемене погибли 20 человек

    По информации телеканала Al Masirah, инцидент произошел в провинции Хаджа© Getty Images

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 мирных жителей погибли, еще 40 получили ранения в результате ударов ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией на северо-западе Йемена.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Masirah.

    По его информации, инцидент произошел в провинции Хаджа. Снаряды попали по дому, где праздновали свадьбу.

    Незадолго до удара коалиции сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили две ракеты в сторону Саудовской Аравии. По сообщениям телеканала Al Arabiya, силы ПВО королевства перехватили и уничтожили одну из ракет, другая упала в пустынной местности.

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