​В результате стрельбы у Калифорнийского университета ранены три человека

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Три человека получили в понедельник огнестрельные ранения в непосредственной близости от Калифорнийского университета в американском городе Санта-Барбара. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, неизвестный преступник открыл огонь около 19:30 по местному времени (7:30 по Баку).

По данным телеканала, "все общежития университета в настоящее время оцеплены в связи с объявленной тревогой". Информации о состоянии пострадавших пока не поступало. Полиция ведет поиски белой машины, из которой, по свидетельству очевидцев, были произведены выстрелы.