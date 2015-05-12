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    ​В результате стрельбы у Калифорнийского университета ранены три человека

    Полиция ведет поиски белой машины, из которой, по свидетельству очевидцев, были произведены выстрелы

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Три человека получили в понедельник огнестрельные ранения в непосредственной близости от Калифорнийского университета в американском городе Санта-Барбара. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, неизвестный преступник открыл огонь около 19:30 по местному времени (7:30 по Баку).

    По данным телеканала, "все общежития университета в настоящее время оцеплены в связи с объявленной тревогой". Информации о состоянии пострадавших пока не поступало. Полиция ведет поиски белой машины, из которой, по свидетельству очевидцев, были произведены выстрелы.

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