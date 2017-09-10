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    В результате перестрелки в Египте погибли 9, ранены 5 человек

    Детали информации не раскрываются

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В результате перестрелки между силами безопасности и вооруженными лицами в городе Гиза в Египте погибли девять человек, еще пять полицейских получили ранения.

    Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu.

    Как сообщили источники в полиции, сотрудники сил безопасности совершили налет на одну из квартир в Гизе, в результате чего и возникла перестрелка.

    Кроме того, стражи порядка задержали в ходе налета двух вооруженных лиц.

    Детали информации не раскрываются.

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