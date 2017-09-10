В результате перестрелки в Египте погибли 9, ранены 5 человек

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В результате перестрелки между силами безопасности и вооруженными лицами в городе Гиза в Египте погибли девять человек, еще пять полицейских получили ранения.

Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu.

Как сообщили источники в полиции, сотрудники сил безопасности совершили налет на одну из квартир в Гизе, в результате чего и возникла перестрелка.

Кроме того, стражи порядка задержали в ходе налета двух вооруженных лиц.

Детали информации не раскрываются.