В результате обрушения шахты в Китае погибли 19 человек

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли, ещё двое остаются под землёй в результате обрушения крыши на угольной шахте в провинции Шэньси (Северо-Западный Китай).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета China Daily.

Авария произошла в субботу в 16:30 по местному времени в городе Шэньму на угольной шахте Лицзягоу, принадлежащей компании Baiji Mining. Во время инцидента под землей работали 87 человек, 66 из них после обрушения были эвакуированы в безопасное место.

Спасатели продолжают поиски двух шахтеров. Ведётся расследование, причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Китае жертвами взрыва газа на шахте стали пять горняков.