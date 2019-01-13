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    В результате обрушения шахты в Китае погибли 19 человек

    По меньшей мере 19 человек погибли, ещё двое остаются под землёй в результате обрушения крыши на угольной шахте в провинции Шэньси

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли, ещё двое остаются под землёй в результате обрушения крыши на угольной шахте в провинции Шэньси (Северо-Западный Китай).

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета China Daily.

    Авария произошла в субботу в 16:30 по местному времени в городе Шэньму на угольной шахте Лицзягоу, принадлежащей компании Baiji Mining. Во время инцидента под землей работали 87 человек, 66 из них после обрушения были эвакуированы в безопасное место.

    Спасатели продолжают поиски двух шахтеров. Ведётся расследование, причины аварии устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в Китае жертвами взрыва газа на шахте стали пять горняков.

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