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    В результате авиаудара США в Афганистане погибли 12 полицейских

    Инцидент произошел в провинции Гильменд

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В результате ошибочного авиаудара США в Афганистане погибли 12 полицейских.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в провинции Гильменд.

    Пентагон, как отмечается, уже подтвердил нанесение ошибочного удара в ходе операции против боевиков "Талибана" в регионе.

    В полиции афганской провинции добавили, что погибшие полицейские работали совместно с военными, которые пытаюсь отбить район у боевиков "Талибана".

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