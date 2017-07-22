В результате авиаудара США в Афганистане погибли 12 полицейских

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В результате ошибочного авиаудара США в Афганистане погибли 12 полицейских.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в провинции Гильменд.

Пентагон, как отмечается, уже подтвердил нанесение ошибочного удара в ходе операции против боевиков "Талибана" в регионе.

В полиции афганской провинции добавили, что погибшие полицейские работали совместно с военными, которые пытаюсь отбить район у боевиков "Талибана".