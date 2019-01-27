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    В результате артобстрела в Йемене 8 человек погибли, 30 получили ранения

    Восемь человек погибли, 30 получили ранения в результате артиллерийского обстрела лагеря для беженцев в городе Хадджа на северо-западе Йемена

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, 30 получили ранения в результате артиллерийского обстрела лагеря для беженцев в городе Хадджа на северо-западе Йемена.

    Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщила координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде.

    В сообщении не приводится информации об организаторах атаки.

    «Это шокирующее, ужасающее и бессмысленное нападение. Такого рода ситуация является неприкрытым нарушением прав человека», – сказала Гранде.

    Представитель ООН призвала стороны конфликта в Йемене сделать всё необходимое для защиты гражданского населения. Координатор подчеркнула, что атакам на мирных жителей нет оправдания.

    Ранее в столице Йемена произошли два взрыва.

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