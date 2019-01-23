В столице Йемена произошли два взрыва

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В столице Йемена – Сане – были слышны два взрыва.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что один из них произошёл на складе с оружием. Информации о погибших или пострадавших в результате ЧП к настоящему времени не поступало.

Других подробностей инцидента телеканала не приводит.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть военнослужащих погибли, около 20 человек пострадали в результате атаки беспилотника на военную авиабазу в провинции Лахдж в Йемене.