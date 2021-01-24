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В Португалии завершилось голосование на выборах президента

В Португалии завершилось голосование на выборах президента Избирательные участник закрылись в Португалии, где проходили президентские выборы.
Другие страны
24 января 2021 г. 23:27
В Португалии завершилось голосование на выборах президента
Антониу Кошта

Избирательные участки закрылись в Португалии, где проходили президентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, накануне соцопросы прогнозировали крайне низкую явку, минимальную за последние десятилетия – от 20 до 30% - на которую могла повлиять очень тяжелая эпидемиологическая обстановка в стране (только за последние сутки выявлено почти 12 тысяч случаев заражений COVID-19, 275 пациентов умерли). Ситуация с распространением COVID-19 в Португалии с населением чуть более 10 миллионов сейчас самая тяжелая в Европе.

Однако пессимистичные прогнозы не оправдались: уже к 16.00 проголосовали 35,44% избирателей (на прошлых выборах в 2016 года к этому времени - 37,7%). Довольно высокой явке в нынешних условиях во многом способствовали призывы политиков, в том числе премьера Антониу Кошты и президента Марселу Ребелу ди Соуза, выставившего свою кандидатуры на второй срок.

"Ваше участие основное для укрепления нашей демократии", - написал Кошта в Twitter, добавив, что не воспользоваться основным правом – "значит позволить, чтобы другие определяли наше будущее".

По опросам, поддержка Соузы достигает 68%. Но низкая явка могла сыграть против действующего главы государства, увеличив шансы на второй тур. Второе место на этих выборах оспаривают лидер крайне правой партии Chega! Андре Вентура и представительница левого крыла социалистов, бывший дипломат и бывший евродепутат Ана Гомеш.

Всего свои кандидатуры на этих выборах выставили семь политиков.

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliyada prezident seçkiləri başa çatıb

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