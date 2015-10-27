​В Польше объявлены официальные итоги парламентских выборов

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Государственная избирательная комиссия (ГИК) в понедельник, 26 октября, объявила официальные результаты парламентских выборов в Польше, передает Report со ссылкой на Deutsche Welle.

Как заявил глава ГИК Войцех Гермелинский, победу на выборах одержала национал-консервативная партия "Закон и справедливость", получившая 37,6 процента голосов избирателей.

Правившая в Польше последние восемь лет, либерально-консервативная "Гражданская платформа" заручилась поддержкой лишь 24 процентов избирателей. Кроме того, в парламент проходят: движение Кукиз, основанное бывшим рок-музыкантом Кукизом (8,8 процента голосов), либеральная партия Современная (7,6%) и Польская крестьянская партия (5,1%).

О том, как распределятся депутатские мандаты в польском сейме, ГИК объявит во вторник. Однако, согласно предварительным данным, в результате перераспределения мест "Закон и справедливость" получит абсолютное большинство в парламенте и сможет самостоятельно сформировать новое правительство Польши.